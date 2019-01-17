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В Праге пройдет фестиваль короткометражных фильмов Prague Shorts

В Праге пройдет фестиваль короткометражных фильмов Prague Shorts

Марина Коханкова 761 0
С 23 по 27 января в чешской столице состоится 14-й фестиваль короткометражных фильмов Prague Shorts. Мероприятие проводит компания Film Servis Festival Karlovy Vary, организатор Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
В Праге пройдет фестиваль короткометражных фильмов Prague Shorts

Зрители смогут увидеть десятки короткометражных фильмов со всего мира в различных категориях. В программу фестиваля включены секция экспериментальных фильмов Labo, ночное шоу Brutal Relax Show, а также секция, посвященная творчеству известного шведского режиссера Ингмара Бергмана.

В рамках традиционного международного конкурса будут представлены 20 фильмов из 17 стран мира длительностью не более 30 минут. Фестиваль пройдет в кинотеатрах «Светозор» и «Пилот». Чешские короткометражки можно будет увидеть 25 января в «Пилоте».

Источник informuji.cz

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Темы
кинотеатр кино кинорежиссёры Прага
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