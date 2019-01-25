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В Чехии пройдет 14-й фестиваль испаноязычных фильмов La Película

В Чехии пройдет 14-й фестиваль испаноязычных фильмов La Película

Tamara Gurzhiy 369 0
В конце февраля в чешских кинотеатрах снова зазвучит испанская речь: зрители увидят самые известные современные фильмы Испании и Латинской Америки.
В Чехии пройдет 14-й фестиваль испаноязычных фильмов La Película

В конце февраля в четырех крупных городах Чехии – Праге, Брно, Градце-Кралове и Остраве – пройдет 14-й ежегодный фестиваль под названием La Pelicula. Главная его задача – дать комплексное представление о испаноязычной кинематографии, от потрясающе успешных фильмов для большого экрана до документальных артхаусных лент.

Зрителей ждут психологический триллер "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, а также три фильма, номинированные на ежегодную испанскую кинопремию Goya. Латинскую Америку  на фестивале представит новая картина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рим" (по названию квартала в Мехико, где вырос создатель фильма). Это частично автобиографичное черно-белое кино о жизни в мексиканском мегаполисе в 70-х годах ХХ века. Кроме того, в нынешнем году будут демонстрироваться работы испанского режиссера Пилар Миро.

Открытие фестиваля состоится 19 февраля в кинотеатрах Světozor (Прага) и Minikino (Острава). Несколько дней  спустя он переместится в Scala (Брно) и Bio Central (Градец-Кралове).

Адреса кинотеатров:


Bio Central –  tř. Karla IV, 774, Hradec Králové;

Minikino –  Kostelní 3, Ostrava;

Univerzitní kino Scala — Moravské nám. 127/ 3, Brno;

Kino Světozor – Vodičkova 791/41, Praha.

www.lapelicula.cz

 

 

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Темы
кино кинотеатр кинорежиссёры фестиваль Прага Острава Брно Градец Кралове
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