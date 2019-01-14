Виллу Карела Чапека отреставрируют к 2021 году

Реконструкция начнется весной 2019 года, а после ее завершения отреставрированная часть дома превратится в музей знаменитого чешского писателя Карела Чапека.

Фото: Petr Hloušek, Právo

Здание расположено в пражском районе Винограды. Вилла, где с 1924 года жил и работал Карел Чапек и где он встречался с первым президентом Т. Г. Масарикем, писателем и публицистом Ф. Пероуткой и другими видными деятелями прошлого века, была открыта для общественности в прошлом году.

На первом этаже виллы расположена кухня, которая была отреставрирована в 90-ых годах, столовая и салон. На втором этаже находится рабочий кабинет писателя, спальня, ванная комната, которая была модернизирована. После смерти писателя его жена Ольга жила в доме почти 30 лет одна. В 1968 году после смерти Ольги в доме жил ее брат, а в 1987 году вилла перешла наследникам, которые стали проводить капремонт. Около года назад администрация Праги 10 выкупила половину дома у внучатого племянника жены Чапека за 44 млн крон.

Сейчас проект реконструкции виллы дорабатывается, реставрационные работы продлятся около двух лет. Планируется, что первые посетители смогут увидеть отреставрированную вилу в конце 2021 года.

Источник Novinky.cz