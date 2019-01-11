Куда пойти в выходные 12 и 13 января в Праге

Зимнее кормление животных в Пражском зоопарке
На выходных можно пойти в пражский зоопарк, где проходит занимательная акция – зимнее кормление животных с комментариями специалистов. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания. Программа демонстративного кормления работает только в выходные и праздничные дни.
Локация: Пражский зоопарк
Адрес: U Trojského zámku 3/120
Время проведения: 10:00 – 15:30
Выставка Франтишка Купки
Обязательно посетите Национальную галерею и ознакомьтесь с ретроспективой творчества чешского художника Франтишка Купки. Это один из первых в Чехии представителей абстрактной живописи, а именно орфизма.
Локация: Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna
Адрес: Valdštejnská 3
Время проведения: 10:00 – 20:00
Вход: 150–250 крон
Бесплатное катание на коньках
На выходных можно по-прежнему бесплатно покататься на коньках – например, на Летне (Прага 7). Каток там открыт до 24 февраля. Если вы не умеете стоять на коньках, на катке работает бесплатная школа катания для всех возрастных категорий.
Локация: Летна
Время проведения: 09:00 – 21:00
Вход: бесплатно
Чешский фильм «Чернобыль» и беседа с его автором
В кинотеатре «Люцерна» в субботу состоится показ чешского фильма «Чернобыль». Проводником по городу, который после ядерной аварии превратился из гордости советской атомной энергетики в город-призрак, станет для вас Катержина Вршанска. К слову, она, и правда, водит экскурсии по чернобыльской зоне.
Локация: кинотеатр «Люцерна»
Адрес: Vodičkova 36
Время проведения: 20:30 – 22:30
Вход: 120 крон
Традиционная ежегодная выставка бетлемов в Йиндрижской башне
В субботу и воскресенье (как, впрочем, и каждый день до 2 февраля) с 10:00 до 19:00 в Йиндрижской башне можно увидеть уникальную выставку рождественского бетлема из города Тржешть. Она проходит уже в 11-й раз. Чешские бетлемы – неотъемлемая часть рождественских декораций.
Локация: Jindřišská věž
Адрес: Jindřišská ulice 110
Время проведения: 10:00 – 19:00
Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Выставка открылась в начале года и пролится до 31 декабря.
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5
Время проведения: 10:00 – 19:00
Мюзикл «Призрак оперы»
В выходные загляните в театр GoJa Music Hall, чтобы увидеть самый успешный мировой мюзикл всех времен! Премьера «Призрака оперы» состоялась в 1986 году в лондонском Вест-Энде и двумя годами позже на Бродвее. С тех пор ему нет равных. Музыку к мюзиклу написал английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, либретто – Ричард Стилгоу и Эндрю Ллойд Уэббер. Чешская версия Ярослава Махека. Мюзикл создан по мотивам одноименного романа Гастона Леру, французского писателя, признанного мастера детектива.
Локация: Театр GoJa Music Hall
Адрес: U Vzstaviště, Praha 7
Время проведения: 14:00 – 22:00
Фестиваль скандинавских фильмов
В выходные закончится фестиваль скандинавских фильмов, который открылся в четверг, 10 января. Он проходит сразу в трех кинотеатрах: «Люцерне», «Атласе» и «Пилоте». В рамках фестиваля будет показано более 20 картин, из них пять – премьеры. Фестиваль проходит пятый год подряд. Все фильмы доступны с чешскими субтитрами.
Локация: кинотеатры «Люцерна», «Атлас» и «Пилот»
Вход: в зависимости от фильма и кинотеатра
Выставка «Кельты»
В новом здании Национального музея проходит выставка, посвященная кельтской культуре в Европе. Некоторые экспонаты представлены впервые. Как известно, кельты были одним из самых воинственных европейских народов. Одно из их племен, бойи, проживало на территории нынешней Чехии. От него и произошло название Богемии.
Локация: Национальный музей
Адрес: Vinohradská 1
Время проведения: 10:00 – 19:00
Вход: 100 крон
Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее
В Национальном техническом музее до сих пор проходит выставка «1000 миль чехословацких» – воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.
Локация: Национальный технический музей Праги
Адрес: Kostelní 42, Praha 7
Время проведения: 09:00 – 18:00