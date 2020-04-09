Как сохранить и улучшить форму во время карантина

Коронавирус внес существенные изменения в жизнь каждого из нас, и особенно тех, кто привык вести активный образ жизни и заниматься спортом. К счастью, ограничения в Чехии не столь жесткие, тем не менее фитнес-центры закрыты, и не всем хватает мотивации и опыта для самостоятельных занятий. Школа правильного спорта I Love Supersport предлагает решение.

Почему важно тренироваться во время карантина

Регулярные тренировки не только позволяют поддерживать физическую форму и не набирать лишний вес во время карантина, но и улучшают самочувствие и настроение, помогают снять стресс и тревожность, что особенно важно в нынешних условиях. Регулярно занимаясь дома или на свежем воздухе, вы улучшите иммунитет, укрепите здоровье и сможете к лету (которое наступит, несмотря ни на что) стать улучшенной версией себя.

Онлайн-тренировки с I Love Supersport

Современные технологии помогают выполнять множество задач в удаленном режиме. К ним относятся и спортивные тренировки. В какой бы точки Чехии или мира вы ни находились, I Love Supersport даст вам возможность эффективно заниматься с профессиональными тренерами в режиме реального времени и получать обратную связь.

I Love Supersport предлагает целый ряд онлайн-программ, самой универсальной из которых и подходящей для карантина, пожалуй, можно назвать тренировки для бегунов. Занятия проводятся в приложении Zoom и не требуют специального оборудования. Просто расстелите коврик, включите трансляцию и присоединяйтесь к команде!

Программа идеально подойдет тем, кто скучает по сбалансированной нагрузке или хочет вывести свои самостоятельные занятия бегом на новый уровень. Абонементы на занятия продаются по неделям: каждая неделя включает две базовые 45-минутные тренировки для бегунов с фокусом на развитие мышц, задействованных в этом виде спорта, одну тренировку на восстановление и два бонусных занятия от тренеров по плаванию. Эти тренировки также проводятся удаленно, в домашних условиях. Ближайшая программа стартует в понедельник, 13 апреля.

Кроме того, у вас есть возможность присоединиться к открытым Zoom-тренировкам по бегу или плаванию или купить абонемент на тренировки для пловцов. Эта программа также оплачивается по неделям.

Полный список спортивных онлайн-программ с подробным описанием можно найти на сайте школы. Для удаленных занятий выбранный город не имеет значения.

О школе правильного спорта I Love Supersport

I Love Supersport — самая большая в мире школа циклического спорта. Она обучает взрослых людей бегу, плаванию, велосипеду, лыжам и триатлону в 54 городах и 9 странах мира. Цель компании — вдохновлять, тренировать и показывать, что спорт — хорошая привычка, которая поднимает жизнь на новый уровень.



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